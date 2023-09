Le pari de la dernière chance pour le boss de l’OM ?

Thomas Bourseau

Décidément, depuis le début de l’ère Pablo Longoria, l’instabilité règne sur le banc de touche de l’OM. En effet, en comptant le changement de coach dès sa prise de fonction de président, Gennaro Gattuso va être le cinquième entraîneur à prendre les rênes de l’effectif phocéen. Et comme ses prédécesseurs, le champion du monde 2006 a la réputation de ne pas s’éterniser dans les clubs où il travaille. Un ultime pari risqué pour le président de l’OM ?

L’Olympique de Marseille n’est pas gage de sûreté pour un entraîneur. En attestent les derniers évènements survenus dans la cité phocéenne après la réunion entre les différentes associations de supporters de l’OM et les dirigeants du club du lundi 18 septembre. Alors que ce sont les démissions du directoire qui ont été réclamées par les supporters de l’OM, c’est celle de Marcelino qui est tombée sur le bureau de Pablo Longoria en milieu de semaine dernière. Et pourtant, bien qu’elle ait été engendrée par les menaces dont le président de l’OM a été victime, Longoria savait à quoi s’attendre avec Marcelino.

Marcelino, l’électron libre de la Liga ?

Le 23 juin dernier, Marcelino débarquait à l’OM pour vivre sa première expérience en dehors des frontières espagnoles que ce soit dans sa carrière de joueur ou d’entraîneur. Ayant commencé à la fin des années 90, le technicien espagnol ne s’est jamais éternisé plus de trois saisons dans un club. Ce fut entre 2013 et 2016 avec Villarreal. Sinon, Marcelino a toujours effectué en moyenne deux saisons dans les clubs qu’il a entraîné. Cependant, sa dernière expérience avant l’OM n’a duré que 18 mois à l’Athletic Bilbao. Et à l’OM, il n’aura fallu que sept matchs officiels pour que Marcelino s’en aille, dans des circonstances certes bien différentes que par le passé, mais le résultat reste le même, l’électron libre Marcelino n’aura pas fait long feu à l’Olympique de Marseille.

Igor Tudor n’a jamais tenu en place

Et pour ce qui est de son prédécesseur, le bilan ne rend guère mieux. Certes, Igor Tudor a en grande partie convaincu lors de sa saison passée sur le banc de touche de l’OM de par ses idées de jeu et son discours tant auprès des joueurs qu’en conférence de presse. Cependant, il ne faut pas omettre le fait qu’avant son arrivée à l’OM, Igor Tudor n’avait tenu qu’une seule saison à l’Hellas Vérone. Avant cela, il quittait son poste d’adjoint d’Andrea Pirlo à la Juventus après une saison seulement une fois encore. Pour ce qui est de ses passages précédents, Il n’aura tenu que 18 matchs à l’Hadjuk Split, 28 à l’Udinese et ce fut les mêmes sons de cloche pour ses débuts sur les bancs de touche. Pablo Longoria connaissait une fois encore le risque encouru en lui confiant les rênes de l’effectif de l’Olympique de Marseille.

Le virevoltant Jorge Sampaoli a sillonné les continents

Depuis le début des années 2000, Jorge Sampaoli voyage en majorité en Amérique du sud que ce soit au Pérou, au Chili, en Equateur, en Argentine et au Brésil. Néanmoins, avant de débarquer à l’OM en février 2021, Sampaoli avait tout de même connu une expérience européenne au FC Séville en 2016/2017. Le technicien argentin est connu pour son tempérament volcanique et son implication totale dans ses projets. Cependant, tout peut vite tourner au vinaigre en atteste son CV long comme le bras. Sampaoli aura tenu 18 mois dans le chaudron marseillais au Vélodrome en claquant la porte au tout début du mercato estival de 2022, laissant sa place à Tudor, en raison du mercato pas assez convaincant à son goût, mais aussi à cause de la pression externe chez les supporters comme révélé par Pablo Longoria en interview pour La Provence la semaine dernière.

André Villas-Boas, The Special Two, en constant échec depuis Porto

Comme José Mourinho avant lui qui avait raflé la Ligue des champions avec Porto avant de signer à Chelsea et de s’auto-proclamer The Special One, André Villas-Boas a connu la gloire européenne en Ligue Europa avec le club portugais en 2011 avant de prendre les rênes de Chelsea. Cependant, Villas-Boas ne s’est jamais éternisé dans les clubs dans lesquels il est passé. Sa plus longue expérience est le Zénith Saint-Pétersbourg qui a duré deux ans. Sinon, le Portugais est connu pour ne pas s’éterniser dans ses clubs. Et tout a été confirmé à l’OM. Après un an et demi à la tête de l’effectif phocéen, Villas-Boas s’en est allé fâché à l’hiver 2021 en incriminant ses dirigeants pour une recrue non désirée que fut Olivier Ntcham.

Je ne sais pas le mélange que va donner l'association OM/Gattuso mais ça n'a absolument rien de calme. pic.twitter.com/gqP6m0eTh3 — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) September 27, 2023

Gennaro Gattuso, le dernier pari de Pablo Longoria ?