Le «nouveau Ribéry» signe, le PSG va être choqué !

Thomas Bourseau

Ce samedi soir à l'occasion de la venue du Stade de Reims au Parc des princes pour la 19ème journée de Ligue 1, Khvicha Kvaratskhelia sera présenté comme nouvelle recrue du PSG. Un joli coup de pouce à 70M€ pour Luis Enrique qui pourrait l'utiliser à de multiples positions offensives lorsqu'il pourrait lui-même créer diverses situations décisives pour le Paris Saint-Germain.

Le vendredi 17 janvier dernier, en pleine soirée, le PSG faisait l'annonce tant attendue par ses supporters : le transfert de Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€, hors bonus. Déjà intéressé par le profil de l'international géorgien de 23 ans l'été dernier dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a pu officialiser cette opération la semaine dernière et pourra compter sur les services de son nouvel attaquant dès ce samedi pour la réception du Stade de Reims.

La polyvalence de Khvicha Kvaratskhelia qui risque de régaler Luis Enrique

Cet ailier qui aime la percussion n'est pas un ovni aux yeux de Willy Sagnol, qui a pu jouer avec Franck Ribéry en équipe de France. Le sélectionneur de la Géorgie l'a récemment comparé à l'ancienne star du Bayern Munich. Un constat partiellement partagé par Rudi Garcia, ex-coach de Khvicha Kvaratskhelia au Napoli en 2023. « Willy le connaît bien. Je le rejoins un peu, même si les deux n’ont pas la même morphologie. Il y a un peu de Ribéry chez lui. J’ai eu aussi Gervinho à Lille puis à la Roma avec cette même aisance dans le dribble ».

Le comité directeur du PSG géré par Luis Campos aurait tiré la carte parfaite sur le marché des transferts avec Kvaratskhelia tant il est compatible à la vision du jeu de Luis Enrique. D'ailleurs, il pourrait offrir diverses solutions offensives à l'entraîneur du PSG et pas seulement au poste d'ailier gauche. « Son jardin est l’axe gauche de l’attaque. Là où se situe Bradley Barcola, un garçon doté d’un style et d’une faculté d’élimination un peu comparables. À charge pour Luis Enrique de réussir à l’associer, s’il le souhaite, à Barcola, positionné à droite à Lens notamment, et à Dembélé. On verra ses choix et les solutions apportées pour résoudre cette quadrature. Il peut aussi former un très bon binôme avec Ramos, l’un des rares axiaux du PSG. On l’a bien vu à Naples, où sa relation avec Victor (Osimhen) s’est révélée très prolifique ».

Kvaratskhelia sait tout faire ?

Rudi Garcia, qui a récemment été nommé sélectionneur de la Belgique, a conclu lors d'un échange avec Le Parisien en faisant un point sur les multiples qualités de Khvicha Kvaratskhelia. De quoi faire du Géorgien une véritable arme à disposition de Luis Enrique. « En quoi est-il spécial ? Ça tient, avant tout, à ses talents de dribbleur et à sa facilité à créer des différences en un contre un. Il est très bon dans les feintes, a les deux pieds. Dans une équipe, il est vraiment important de pouvoir s’appuyer sur ce type de joueur capable, individuellement, de déstabiliser un bloc défensif. Il sait aussi marquer et délivrer des dernières passes. Il est donc doublement décisif ».