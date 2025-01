Mercato : L’OM a recruté son Carlos Tevez !

Arnaud De Kanel

En quête d'un renfort offensif de dernière minute, l'OM s'était tourné sur le profil de Neal Maupay l'été dernier. L'attaquant tricolore, qui retrouvera son ancien club, à savoir l'OGC Nice, ce dimanche, était comparé à un grand attaquant chez les Aiglons. En effet, Manuel Pires, l'ancien directeur du centre de formation niçois, voyait en lui des qualités similaires à celles de Carlos Tevez.

«Il comprenait plus vite que les autres»

Manuel Pires, l'ancien directeur de la formation niçoise, trouvait en effet des similitudes entre Neal Maupay et Carlos Tevez, l'attaquant en vogue de l'époque. « Il était très précoce, surclassé dans toutes les catégories au centre de formation. Il comprenait plus vite que les autres. Il est brillant intellectuellement et à l’époque, déjà, il nous semblait être le plus intelligent de sa génération et de celle au-dessus », a tout d'abord confié Pires dans un entretien accordé à La Provence, avant de poursuivre.

«C’était l’époque de Carlos Tevez, il avait un peu le même style»

« Sur le terrain, il faisait toujours le bon choix devant le but, il était malin, il anticipait. Il était véloce aussi, avec un bon démarrage, et très tonique, avec un centre de gravité assez bas. C’était l’époque de Carlos Tevez, il avait un peu le même style », a ajouté Manuel Pires.