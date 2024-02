Le mercato approche, il pose sa candidature pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Le PSG semble être en quête de renforts dans l’entrejeu de Luis Enrique pour la saison prochaine. Bernardo Silva ou encore Frenkie de Jong sont des noms annoncés dans les médias, mais Baptiste Santamaria a indirectement offert ses services au Paris Saint-Germain.

Du haut de ses 28 ans, Baptiste Santamaria a une belle expérience de Ligue 1 derrière lui après quatre années à Angers et une troisième saison au Stade Rennais actuellement. Le tout, avec une pige à Fribourg en Allemagne pour séparer ces deux challenges dans l’élite du football français.

«Quand Naples ou Milan, des clubs qui n’envient pas le PSG aujourd’hui, s’intéressent à vous…»

Et maintenant ? Alors qu’il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2026 à Rennes, le milieu de terrain défensif ne se fixe pour autant aucune limite et se verrait bien évoluer à terme au PSG comme confié au Parisien . « Un transfert au PSG ? Quand Naples ou Milan, des clubs qui n’envient pas le PSG aujourd’hui, s’intéressent à vous, ça raconte certaines choses ».

PSG : Mbappé va signer, son salaire est déjà connu ? https://t.co/T4OnuDhs2s pic.twitter.com/TTzC7WB9f0 — le10sport (@le10sport) February 25, 2024

«Rêver plus grand ? Bien sûr»