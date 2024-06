Le frère de Mbappé sur le départ, le PSG réagit !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a quitté le navire PSG et est officiellement devenu un joueur du Real Madrid lundi soir. Quel avenir pour son frère cadet Ethan (17 ans) ? Annoncé sur le départ notamment vers le LOSC, le milieu de terrain central formé au PSG est pétri de talent d’après son coach Zoumana Camara.

C’est officiel, Kylian Mbappé traversera les Pyrénées cet été après l’Euro en Allemagne avec l’équipe de France. Après sept ans au PSG, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, le champion du monde va arborer la tunique merengue pour les cinq prochaines saisons au Real Madrid.

Ethan Mbappé lui aussi sur le départ ?

Pour ce qui est de son petit frère Ethan, son contrat arrive à son terme cet été et à l’instant T, rien ne laisse entendre qu’il sera prolongé. Entraîneur du milieu de terrain de 17 ans chez les U19 du PSG, Zoumana Camara a fait un point sur l’avenir d’Ethan Mbappé notamment annoncé au LOSC.

«Le gamin doit suivre son propre chemin, ici ou ailleurs»