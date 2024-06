Mercato : Tudor prépare encore un sale coup à l’OM ?

Arnaud De Kanel

Un an après avoir pris tout le monde de court à l'OM en annonçant son départ après seulement une seule saison sur le banc phocéen, Igor Tudor pourrait à nouveau mettre des bâtons dans les roues à son ancien club. En trois avec ses dirigeants, le Crpate pourrait démissionner et ça ne ferait pas les affaires de l'OM.

Igor Tudor n'aura pas laissé indifférent lors de son passage à l'OM La saison dernière, il avait les commandes de l'équipe première pour pallier au départ de Jorge Sampaoli et malgré des débuts compliqués sous les huées du public, le volcanique croate avait fait taire les mauvaises langues. Or, en fin de saison, Tudor prenait la décision de ne pas poursuivre son aventure dans la cité phocéenne et l'OM s'en est pas encore vraiment remis.

Tudor sur le départ

Depuis, Igor Tudor a rebondi du côté de la Lazio Rome. Ses premiers pas sont une réussite mais il pourrait déjà plier bagages. La presse italienne indique qu'il s'est longuement entretenu avec ses dirigeants lundi soir afin de discuter du projet et des intentions des Laziale . S'il venait à partir, il laisserait donc un banc de libre qui pourrait bien être convoité par la nouvelle priorité de l'OM.

Conceiçao à la Lazio ?