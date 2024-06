Mbappé : Ce n’est pas fini, le Real Madrid prépare un été de folie !

Thomas Bourseau

C’est désormais officiel. Le long feuilleton Kylian Mbappé a trouvé son épilogue lundi soir avec l’annonce du Real Madrid dans la capitale. Pour autant, le club merengue ne compte pas s’arrêter là et travaillerait sur cinq dossiers pour le mercato estival : deux prolongations de contrat et éventuellement trois transferts.

Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. L’annonce du club merengue a été effectuée lundi soir comme Mbappé en personne l’avait fait savoir au président de la République Emmanuel Macron à Clairefontaine lundi midi. Florentino Pérez a mis la main sur le joueur derrière lequel il courrait un marathon de douze années. C’est désormais officiel et jusqu’en juin 2029, date de l’expiration de son contrat.

«Le plan est de signer les nouveaux contrats de Luka Modric et Lucas Vazquez»

Et maintenant ? Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid ne perdrait pas de temps et semble être sur le point de boucler deux prolongations de contrat, en les personnes de Luka Modric et de Lucas Vazquez. « Le plan est de signer les nouveaux contrats de Luka Modric et Lucas Vazquez. Ensuite, nous devrons voir ce qu'ils décident de faire, car ils ont d'autres cibles intéressantes ».

