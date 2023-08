Le FC Nantes boucle un transfert, il dit tout !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato du FC Nantes a pris un accent brésilien. Après Marquinhos (à ne pas confondre avec le défenseur du PSG), les Canaris ont officialisé l'arrivée de Douglas Augusto, présenté à la presse ce mercredi. L'occasion pour le milieu de terrain de 26 ans d'évoquer son transfert et les raisons qui l'ont motivé à signer en France cet été.

Le FC Nantes a cassé sa tirelire (5,5M€) pour s'attacher les services de Douglas Augusto. Agé de 26 ans, ce milieu de terrain a fait toute sa formation au Brésil avant de rejoindre le PAOK Salonique en 2019. Pendant quatre ans, le joueur va faire ses classes en Grèce et monter en puissance. Jusqu'à éveiller l'intérêt du FC Nantes. Présenté à la presse ce mercredi, Douglas Augusto s'est montré honoré.

Douglas Augusto justifie son arrivée

« Pour moi c’était la meilleure option. A partir du moment où la proposition a été faite et où les négociations ont commencé, j’ai appelé Andrei Girotto pour me renseigner. Il m'a dit que c’était un club familial et j’ai été très bien accueilli par le club et les joueurs. En Grèce, je n’avais pas trop le temps de suivre le championnat français mais, de ce que j’ai vu, c’est un championnat très exigeant sur le plan physique, ça joue fort, et ça me plaît beaucoup » a déclaré le joueur.

