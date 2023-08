PSG : Après son transfert, il se lâche

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans son opération dégraissage, le PSG a accéléré ces derniers jours et s'est notamment appuyé sur l'AS Roma, qui avait déjà obtenu le prêt de Georginio Wijnaldum la saison dernière. Le club de la capitale italienne a cette fois-ci récupéré deux parisiens à savoir Leandro Paredes ainsi que Renato Sanches. Le Portugais, prêté avec une option d'achat, a d'ailleurs justifié son choix de quitter le PSG seulement un an après son arrivée.

Renato Sanches explique son choix

« Comme je l'ai dit, c'est un grand club italien. L'entraîneur et le directeur m'ont parlé, il y a un bon projet ici, donc je pense que c'est la meilleure chose pour moi. J'ai l'impression d'être dans le bon club à cause de ma façon de jouer et je la représenterai de la meilleure façon possible (...) La Roma est un grand club italien, donc je pense que la devise est toujours de gagner dans n'importe quelle compétition. Je pense que tous les grands clubs ont cette mentalité de gagnant et la Roma, qui a une grande histoire, vise à faire de même », confie-t-il aux médias du club.

«Venir à Rome est une grande opportunité pour moi»