Mercato : Un flop du PSG réagit à son départ

Thibault Morlain

Après avoir annoncé le transfert de Leandro Paredes, l'AS Rome a accueilli un deuxième joueur du PSG : Renato Sanches. Le milieu de terrain portugais a été prêté avec option d'achat. Sous les ordres de José Mourinho, il aura ainsi l'occasion de se relancer puisqu'au PSG, Renato Sanches a déçu la saison dernière.

Recruté par le PSG au LOSC il y a un an, Renato Sanches n'a clairement pas convaincu. Alors que le Portugais avait encore été embêté par son physique, il s'est rapidement retrouvé invité à aller voir ailleurs comme le10sport.com vous l'avait révélé. Renato Sanches ne sera finalement resté qu'un an au PSG puisque le voilà aujourd'hui à l'AS Rome, où il est prêté avec option d'achat.

Renato Sanches quitte le Paris Saint-Germain pour rejoindre l’AS Rome, en Serie A. Le milieu de terrain portugais est prêté pour une saison avec option d’achat. Le Paris Saint-Germain souhaite une excellente saison à Renato avec l’AS Rome. 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 16, 2023

« Le projet m'a conquis »

Débarqué à l'AS Rome ce mercredi, Renato Sanches s'est exprimé pour les médias du club romain. A propos de son arrivée en provenance du PSG, le Portugais a confié : « Je suis très content d'être arrivé dans ce grand club. Le projet m'a conquis, je pense que jouer à la Rome est le choix idéal pour moi ».

Renato Sanches sous le charme à l'AS Rome