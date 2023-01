Le départ d’une star du PSG annoncée en coulisses

Thibault Morlain

Après Marco Verratti, ça négocie pour d’autres prolongations au PSG. Presnel Kimpembe est notamment concerné, lui qui est sous contrat jusqu’en 2024 avec son club formateur. Mais rien n’est encore signé et un départ est de plus en plus souvent évoqué à propos de Kimpembe. D’ailleurs, l’idée d’un transfert circulerait en coulisses…

Formé au PSG, Presnel Kimpembe est l’un des cadres du groupe de Christophe Galtier. De part son statut de titi, il a également un grosse cote de popularité auprès des supporters. Mais voilà que cette belle histoire d’amour pourrait cesser. Alors que Kimpembe est sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, l’international français pourrait plutôt s’en aller que prolonger.

« Les agents de Lukeba lui font miroiter que Kimpembe au PSG pourrait partir »

Presnel Kimpembe va-t-il quitter le PSG ? Tel est en tout cas le bruit qui circulerait en coulisses. A l’occasion d’une vidéo sur sa chaine Youtube, Romain Molina a ainsi assuré : « Les joueurs de l’OL veulent se barrer. Lukeba, ses agents lui font miroiter que Kimpembe au PSG pourrait partir et pourquoi pas prendre un gaucher… Lukeba dit à tout le monde que s’il peut se barrer cet hiver, il se barre ».

Un départ du PSG ?

L’avenir de Presnel Kimpembe est ainsi plus flou que jamais. Et suite au dernier accrochage avec Christophe Galtier, les questions se sont à nouveau posées sur le défenseur central du PSG. Il a notamment été expliqué que l’Atlético de Madrid aurait toujours un oeil sur Kimpembe.