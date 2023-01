Un joueur dit oui au PSG, le transfert est en route

Priorité du PSG lors du dernier mercato estival, Milan Skriniar reste une cible privilégiée aux yeux de Luis Campos. Le défenseur de l’Inter est actuellement dans sa dernière année de contrat et refuse de prolonger. Ainsi, une offensive dès cet hiver serait envisagée par l’écurie parisienne, qui aurait déjà un accord avec le principal intéressé.

Pisté l’été dernier, Milan Skriniar était finalement resté en Italie en raison des exigences XXL de l’Inter, incitant le PSG à faire preuve de patience alors que le défenseur entrait dans sa dernière année de contrat. Depuis, Luis Campos surveille attentivement sa situation et a rouvert le dossier comme vous l’a révélé le10sport.com.

En effet, Skriniar n’envisage pas de prolonger son bail et pourrait alors débarquer libre au PSG en fin de saison. Mais dans la capitale, on n’exclût pas une offensive dès le mois de janvier, alors que l’état de Presnel Kimpembe préoccupe. D’ailleurs, le dossier serait bien avancé.

❗️X News #Skriniar: #PSG is considering to make an official bit until Deadline Day of around €15m. The 27 y/o central defender said YES to @PSG_inside, there’s a verbal agreement and he doesn’t want to extend his contract with @Inter beyond 2023. @Sky_Marc @SkySportDE 🇸🇰 pic.twitter.com/e6z8HByQk8