Le choix hallucinant du PSG avec Neymar

Encore une année galère pour Neymar… Malgré un début de saison intéressant, sa blessure en février dernier a mis un terme à son exercice 2022-2023. Le PSG est lassé et souhaite s’en séparer lors du prochain mercato hivernal, le club de la capitale serait même prêt à faire certaines concessions pour se séparer du Brésilien.

Neymar vit une nouvelle saison compliquée. Avant la Coupe du monde, l’attaquant du PSG avait démarré fort mais le retour du Qatar a été plus difficile à négocier. Gêné physiquement, Neymar a d’abord dû se remettre… avant de rechuter. Contre le LOSC, l’ancien du FC Barcelone s’est encore blessé à la cheville, un pépin de plus qui l’a poussé à se faire opérer. Neymar ne jouera donc plus de la saison avec le PSG.

Galtier donne des nouvelles de Neymar

« On est en étroite collaboration avec le staff médical. Il y a des échanges assez facilement par téléphone. On suit son process de rééducation. Mais quand il y a de graves blessures comme ça, je suis plutôt pour lui envoyer un message de temps en temps et le laisser se concentrer sur sa rééducation. Le joueur est très triste, en règle générale. Il n’est pas en état de faire beaucoup de choses en rééducation. Mais évidemment qu’on suit ça attentivement et qu’on garde le contact », confiait récemment Christophe Galtier concernant l’état de forme de Neymar.

Le PSG est prêt à faire des efforts pour lâcher Neymar