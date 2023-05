Neymar : Le PSG prépare du lourd sur le mercato

Alexis Brunet

Alors qu'il est actuellement blessé et qu'il ne devrait reprendre l'entraînement collectif que début juillet, Neymar affole déjà le mercato. En effet, il y a de grandes chances que le Brésilien quitte le PSG, qui sait déjà comment se servir au mieux de ce transfert.

À l'été 2017, le PSG passait un cap et faisait sauter la banque. En plus de Kylian Mbappé, Neymar arrivait à Paris en provenance du FC Barcelone. Le Brésilien est d'ailleurs toujours le transfert le plus cher de l'histoire du football, avec 222 M€ dépensés par le club français.

Neymar n'a jamais fait l'unanimité à Paris

Six ans plus tard, alors que Neymar devait faire passer un cap à Paris, la situation est toute autre. L'histoire d'amour entre les supporters du PSG et l'Auriverde n'a jamais vraiment pris. Beaucoup reprochent à l'attaquant ses blessures à répétition et donc son absence dans les grands matches de Ligue des champions. Aujourd'hui, la colère des fans a même passé un cap, lorsque certains se sont rendus devant le domicile de Neymar pour l'inviter à claquer la porte du Parc des Princes.

Zidane - PSG : L’annonce troublante qui fait paniquer le Qatar https://t.co/lDshqlDkyt pic.twitter.com/wB7wIzu41r — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

Paris souhaite s'en débarrasser