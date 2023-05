Messi - PSG : Neymar a dit non

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Blessé depuis le mois de février, Neymar n’a une fois de plus pas pu aider le PSG en Ligue des Champions. Son avenir pose question et après les événements de la semaine dernière devant son domicile, le Brésilien serait prêt à quitter le club de la capitale. Néanmoins, contrairement à Lionel Messi, Neymar ne veut pas aller dans le Golfe.

Le mercato du PSG sera axé en grande partie sur les situations de Lionel Messi et Neymar. Le premier sera en fin de contrat le 30 juin prochain, le second a encore quatre années à passer à Paris. Deux cas de figure bien différents mais qui pourraient permettre au PSG d’être plus dépensier cet été.

Messi prêt à filer à Al Hilal

Comme l’a expliqué El Chiringuito ce lundi, Lionel Messi aura accepté la proposition XXL d’Al Hilal. Le club saoudien veut faire de Messi le joueur le mieux payé de tous les temps et un contrat à 400M€ par an lui a été proposé.

Attendu au PSG, il réclame le transfert de Mbappé https://t.co/DgVQ45OeDr pic.twitter.com/5CTuqpyy5v — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

Neymar pas tenté par le Golfe