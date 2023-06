Le boss de l'OM débarque à Paris pour boucler un transfert

Thibault Morlain

En janvier 2022, l'OM avait réalisé un mercato à 0€. En effet, Pablo Longoria avait profité de bonnes affaires sur le marché pour récupérer gratuitement Sead Kolasinac et Cédric Bakambu. L'attaquant congolais est ainsi venu renforcer le secteur offensif de Jorge Sampaoli, entraîneur de l'OM à l'époque. Et pour Bakamabu, le président olympien a été jusqu'à se déplacer à Paris pour réaliser l'opération.

Depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria a montré à quel point il était à l'aise sur le marché des transferts. Malgré le manque de moyens, l'Espagnol a réussi à dénicher de nombreux coups intéressants. Ça a été le cas lors du mercato hivernal 2022 lorsque le président olympien était allé chercher Sead Kolasinac et Cédric Bakambu, le tout pour 0€. En effet, les deux joueurs étaient libres et Pablo Longoria a donc sauté sur l'occasion pour les faire venir. A propos de son transfert, l'attaquant congolais a dévoilé les coulisses de ses échanges avec le président olympien, en disant plus sur leur rencontre... à Paris.

« Il est venu à l'hôtel en bas de chez moi, dans le 17ème »

Cédric Bakambu a donc été convaincu de rejoindre l'OM au terme d'une discussion avec Pablo Longoria. Présent avec Mohamed Henni sur Twitch , l'attaquant congolais a raconté ses échanges avec le président olympien. Bakambu a expliqué : « Il cherchait à me rencontrer. Il était sur Paris et moi, comme j'habitais à Paris, il a fait en sorte qu'on se rencontre. Il est venu à l'hôtel en bas de chez moi, dans le 17ème. On s'est croisé là, on a bien échangé et le feeling était bon. Je suis allé le voir et on a discuté via un ami à moi qui est agent ».

« Longoria, c'est un mec du terrain »