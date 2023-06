Viré par l'OM, il balance les incroyables coulisses de son départ

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'est séparé de plusieurs joueurs parmi lesquels on retrouvait notamment Cédric Bakambu. Après seulement 6 mois passés au sein du club phocéen, l'attaquant congolais a fait ses valises, s'envolant alors vers la Grèce et l'Olympiakos. Un départ sur lequel est revenu Bakambu, dévoilant alors ce qui s'est passé en coulisses.

Arrivé en janvier 2022, Cédric Bakambu espérait s'inscrire dans la durée à l'OM. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé. En effet, l'attaquant congolais ne s'est pas éternisé au sein du club phocéen. Avec l'arrivée d'Igor Tudor à Marseille, les choses ont évolué, y compris pour Bakambu. L'ancien joueur de Sochaux s'est retrouvé alors mis sur le côté et poussé au départ. C'est ce qu'il a fini par faire en rejoignant l'Olympiakos.

« C'est là que la cassure s'est vraiment établie »

Présent sur le live Twitch de Mohamed Henni, Cédric Bakambu a livré les coulisses de son départ de l'OM. L'ex-Olympien a alors dévoilé : « Ce qui m'avait animé à l'OM, c'était le projet Ligue des Champions. La liste pour la Ligue des Champions, elle a été rendue fin août. Donc moi, j'ai attendu tout le mercato... Entre temps, ils m'ont fait comprendre que ça allait être compliqué, mais Tudor me faisait croquer, il me faisait rentrer. Je me suis dit que j'allais avoir ma carte à jouer. Quand j'ai vu qu'ils ne m'ont pas inscrit en Ligue des Champions, c'est là que je me suis dit... C'est là que la cassure s'est vraiment établie. Après, j'ai appris qu'ils ne pouvaient pas mettre beaucoup de monde sur la liste, donc c'est pour ça qu'ils m'avaient poussé vers la sortie. Mais ils ne me l'avaient pas expliqué ».

