C’est confirmé, le PSG prend un stop pour ce rêve du Qatar

Alexis Brunet

Cet été, le PSG rêve de frapper un gros coup en attaque. Cela permettrait de faire face à un possible départ de Kylian Mbappé, ou bien d'associer un buteur de classe mondiale avec le Français. Victor Osimhen et Harry Kane sont les deux noms qui ressortent le plus. Mais le club de la capitale va très certainement devoir faire une croix sur l'Anglais.

Cela pourrait être l'été de tous les dangers pour le PSG. D'abord c'est Lionel Messi qui a quitté le club de la capitale. L'Argentin n'a pas souhaité prolonger son contrat avec Paris, et il s'est engagé avec l'Inter Miami, malgré un intérêt important du FC Barcelone. Après, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les rumeurs ont commencé à sortir sur un éventuel départ de Neymar. Le Brésilien pourrait, après sept saisons en France, rejoindre une nouvelle équipe, bien qu'il soit lié jusqu'en 2027. Et dernièrement, c'est Kylian Mbappé qui, en ne prolongeant pas son contrat jusqu'en 2025, pourrait être amené à partir du PSG cet été.

Le PSG veut du lourd en attaque

Luis Campos a donc une mission, ramener des joueurs de qualité en attaque. Pour l'instant, seul Marco Asensio est venu renforcer le secteur offensif. C'est trop léger pour un club qui ambitionne de remporter la Ligue des Champions. Le Portugais se démène donc depuis plusieurs semaines pour trouver la perle rare qui régalera les supporters du Parc des Princes. Deux noms reviennent souvent dans le débat, Victor Osimhen et Harry Kane. Les deux buteurs pourraient partir pour des sommes folles, ou bien finalement rester sagement dans leur club.

Kane ne bougera pas cet été