Mercato : Le RC Lens prépare un très gros coup

Alors que le RC Lens disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, le mercato des Sang et Or s’annonce agité. Plusieurs joueurs ont la cote et Kévin Danso en fait partie. L’international autrichien est pisté par plusieurs clubs italiens et anglais mais il pourrait bien finir par prolonger son contrat avec Lens.

Début de mercato mouvementé pour le RC Lens. Les Sang et Or sont en passe de vendre Seko Fofana mais ils travaillent déjà sur sa succession. Andy Diouf devrait bientôt débarquer, Neil El Aynaoui a lui déjà signé. Pendant ce temps, Loïs Openda réclame son transfert au RB Leipzig. Tout un casse tête.

Danso est très courtisé

La situation de Kévin Danso pose également question. D’après les informations de Foot Mercato , l’international autrichien serait pisté par Naples, l'AC Milan et la Premier League. Mais un départ n’est pas forcément d’actualité pour le roc du RC Lens.

Prolongation en vue pour le défenseur lensois ?

En effet, toujours selon le média français, le RC Lens serait en négociations avec Kévin Danso pour une prolongation de contrat. Lié aux Sang et Or jusqu’en 2026, l’ancien joueur d’Augsbourg se sent bien à Lens et pourrait bien rempiler. Surtout avec la perspective de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.