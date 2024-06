L’ASSE prépare du lourd, vers un mercato de folie ?

Arnaud De Kanel

Mois de juin totalement fou pour l'ASSE. Les Verts ont validé leur retour en Ligue 1 après avoir pris le dessus sur le FC Metz lors des barrages et ils ont également changé de propriétaires. Cette double bonne nouvelle promet donc un mercato très rythmé comme l'a confirmé Olivier Dall'Oglio.

Après avoir décroché de justesse son ticket pour la Ligue 1, l'ASSE doit aborder son mercato avec une prudence calculée, d'autant plus que le club vient d'être racheté. Olivier Dall'Oglio, qui va poursuivre sa mission comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, s'est récemment exprimé sur les objectifs du club pour la saison à venir, laissant entendre que des changements sont à prévoir. L'entraineur des Verts a souligné l'importance de renforcer l'effectif actuel pour éviter une nouvelle relégation en Ligue 2. Il a insisté sur la nécessité pour tous les membres de l'équipe, en particulier ceux qui resteront, de redoubler d'efforts pour atteindre cet objectif.



Vente ASSE : Une catastrophe a été évitée ! https://t.co/8x6fEYKr6s pic.twitter.com/MDVbReYsAq — le10sport (@le10sport) June 16, 2024

«Je peux émettre un avis sur des garçons que je veux conserver»

Dans un entretien accordé au Progrès , Olivier Dall'Oglio a notamment évoqué la situation des joueurs prêtés et en fin de contrat « Je me tenais au courant car ils sont en discussion avec la direction. Ils ont leurs conseillers. Je ne veux pas les perturber, mais je peux émettre un avis sur des garçons que je veux conserver. Et m'avancer un peu en leur disant que ce serait bien qu'ils restent », a lâché le coach des Verts . Il attend également du renfort et avec les moyens de la nouvelle direction, on peut s'attendre à du mouvement !

«Il faudra amener des renforts dans chaque ligne»