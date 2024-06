Mercato - OM : Surprise à 1M€ pour le transfert ce cet attaquant ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an et demi après son arrivée en provenance du SC Braga, Vitinha va définitivement quitter l’OM pour retourner au Genoa, où il était prêté depuis le mois de janvier dernier. C’est dans le cadre d’un transfert sec que l’attaquant âgé de 24 ans va s’engager avec les Rossoblù. Si un montant de 15M€ était évoqué, il serait en réalité légèrement plus élevé.

L'OM va boucler son premier transfert du mercato estival. Comme l’a confirmé La Provence ce dimanche, Vitinha est sur le point de rejoindre définitivement le Genoa, où il a passé la deuxième partie de la saison dernière en prêt. Les deux clubs ont trouvé un accord pour le transfert sec du Portugais.

Mercato : De Zerbi prépare du lourd à l’OM ! https://t.co/R85eDYGVjN pic.twitter.com/QFcPvApEYh — le10sport (@le10sport) June 16, 2024

Un transfert à 16M€ pour Vitinha ?

Une opération estimée à 15M€, mais qui serait légèrement plus élevée d’après les informations du journaliste Gianluigi Longari. En effet, le Genoa aurait dépensé 16M€ pour racheter Vitinha à l’OM. Il ne manquerait en tout cas plus que l’officialisation de son transfert.

Vitinha définitivement au Genoa, c’est confirmé