L'ASSE humiliée, un ultime transfert est réclamé

En ouverture de la cinquième journée de Ligue 1, l'OGC Nice a écrasé l'ASSE. Et le terme n'est pas galvaudé. Surpassée, la formation d'Olivier Dall'Oglio a affiché de grandes largesses défensives et offert un boulevard aux attaquants niçois (8-0). Pour plusieurs observateurs, les Verts n'affichent pas un effectif suffisamment rôdé pour performer en Ligue 1.

L’ASSE a coulé sur la pelouse de l’OGC Nice ce vendredi. Asphyxiés, les Verts sont restés au vestiaire. Les joueurs ont affiché un engagement limité, et cela ne pardonne pas face à un adversaire séduisant. «Il n’y a pas d’analyse. Ce soir, c’est une honte, on doit avoir honte pour nous et nos supporters. Prendre 8 buts et être inexistant dans les duels et l’état d’esprit. Je n’ai pas de mots» a confié Léo Petrot après la rencontre. Pour Laurent Hess, le mal est plus profond. Selon le journaliste, l’ASSE ne présente pas un effectif taillé pour la Ligue 1.

Un renfort est réclamé

« Je pense que là où le bât blesse chez les Verts, c'est plutôt au niveau des latéraux. On verra ce que vaut la recrue Pierre Cornud mais les autres, on les connaît, et que ce soit Appiah, Maçon ou Pétrot, nos latéraux me semblent bien justes pour la L1. Un renfort à ce poste, si possible à droite, ferait à mon sens le plus grand bien. Et c'est là, donc, que j'aimerais que Kilmer Sports fasse un dernier petit effort » a confié le journaliste de But Football Club.

Un joueur d'expérience recherché ?

Son collègue Benjamin Danet met, plutôt, l’accent sur le recrutement d’un milieu de terrain. « Un joker à l'ASSE serait en réalité le bienvenu dans toutes les lignes. A l'exception du gardien de but, bien entendu. Pour le reste, un joueur d'expérience, susceptible de transmettre son vécu de la Ligue 1, ne serait pas du luxe, tant les joueurs de Sainté, cette saison, manquent cruellement de vécu au plus haut niveau. Il est à mes yeux une priorité que de renforcer le milieu de terrain, davantage, en tous cas, que la défense, qui ne manque pas de centraux (Abdelhamid, Batubinsika, Nadé et Briançon), ou l'attaque » a-t-il lâché sur le site.