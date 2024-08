L’ASSE boucle un transfert grâce à un ancien du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Remontée en Ligue 1, l’ASSE profite de ce mercato estival pour renforcer l’effectif d’Olivier Dall’Oglio. Ce vendredi soir, les Verts ont annoncé leur 5ème recrue de l’intersaison avec la signature d’Igor Miladinović en provenance du FK Čukarički. Un transfert visiblement rendu possible grâce à un ancien du PSG.

A 21 ans, Igor Miladinović est un nouveau joueur de l’ASSE. Recruté du côté de la Serbie, le milieu offensif vient renforcer l’effectif d’Olivier Dall’Oglio. « Je suis vraiment très heureux de rejoindre l'AS Saint-Étienne, un grand club, historique, connu au-delà des frontières. C'est une grande étape dans ma jeune carrière et je suis très motivé à l'idée de relever ce défi », a notamment confié Miladinović après avoir signé jusqu’en 2028 avec les Verts.

✍️ Igor Miladinović rejoint les Verts ! 🇷🇸🆕



Le milieu offensif de 21 ans, international Espoir serbe, s'est engagé avec l'ASSE jusqu'en 2028, plus une année en option ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 9, 2024

Un transfert facilité par Ljuboja

Pour recruter Igor Miladinović, l’ASSE aurait déboursé la somme de 3M€. Un transfert dans lequel un certain Danijel Ljuboja, ancien attaquant du PSG, serait d’ailleurs intervenu. En effet, Le Progrès révèle que le recrutement du nouveau joueur des Verts a été facilité par son compatriote serbe qui s’est mué en interprète durant les négociations.

« Sa touche technique doit nous emmener un plus »

A 21 ans, Igor Miladinović rejoint donc l’effectif d’Olivier Dall’Oglio. L’entraîneur de l’ASSE a d’ailleurs lui confié à propos de son nouveau joueur : « Igor est un jeune joueur qui va découvrir un autre football. On va prendre le temps avec lui, l'accompagner. C'est un garçon qui propose beaucoup d'activité au milieu de terrain. Sa touche technique doit nous emmener un plus, sa créativité également. Il est capable de marquer et de créer des situations de but. C'est ce qui nous a intéressé dans son profil ».