Mercato : Il quitte l’ASSE et réalise son rêve

Doublure de Gautier Larsonneur la saison dernière, Etienne Green n'évoluera pas sous le maillot de l'ASSE. Formé à Saint-Etienne, le gardien s'est engagé pour trois saisons avec Burnley, qui évoluera en Championship lors du prochain exercice. Un rêve pour le portier, qui avait choisi l'Angleterre comme nationalité sportive il y a quelques années.

C’est terminé pour Etienne Green. Doublure de Gautier Larsonneur la saison dernière, le portier franco-anglais a pris la décision de quitter l’ASSE durant ce mercato. Franco-anglais, Green a rejoint le championnat anglais, Burnley.

Green de retour en Angleterre

Relégué en seconde division, Burnley a officialisé l’arrivée de Green ce mercredi. Fraîchement arrivé en Angleterre, le désormais ancien portier stéphanois a livré ses impressions. Le gardien de 24 ans a toujours rêvé de traverser la Manche, lui qui est né à Colchester dans le comté d’Essex.

Green est aux anges

«Je me sens très bien ici. J'ai hâte de rencontrer l'équipe, de m'entraîner et de jouer avec eux. J'ai toujours voulu jouer pour un club anglais, alors être ici dans un club comme Burnley, avec sa riche histoire, c'est incroyable. Je suis très enthousiaste et c'est vraiment un rêve qui devient réalité» a confié Green dans des propos rapportés par En Vert et Contre Tous.