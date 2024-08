Mercato : Un danger inattendu pour l’OM ?

Axel Cornic

Pablo Longoria est en train de faire un grand travail pour offrir à Roberto De Zerbi les profils qu’il souhaite pour installer le plus rapidement possible son projet. Mais ce n’est pas tout, puisque le président de l’Olympique de Marseille va également devoir garder certains éléments, afin de ne pas fragiliser l’équipe.

C’est un été très agité à Marseille, où la révolution menée par Roberto De Zerbi continue. Plusieurs recrues ont débarqué ces dernières semaines à l'OM avec notamment Mason Greenwood ou plus récemment Valentin Carboni. Mais d’autres sont partis et c’est notamment le cas en défense de Jonathan Clauss, qui a finalement rejoint l’OGC Nice.

Plusieurs départs à l’OM

Le latéral droit n’est pas seul, puisque la liste est assez longue et comporte des noms importants. C’est le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur de la saison dernière pour l’OM avec 30 réalisations toutes compétitions confondues, qui a rejoint l’Arabie Saoudite et le club d’Al Qadsiah. Iliman Ndiaye a lui été vendu à Everton, tandis que Vitinha est resté au Genoa et Ismaïla Sarr a filé vers Crystal Palace.

Le Torino prêt à miser sur Ulisses Garcia ?

Cette fois, c’est Ulisses Garcia qui pourrait être concerné ! D’après les informations de Sky Sport Italia, le latéral gauche de l’OM serait dans le viseur du Torino. La priorité des Granata était Robin Gosens, actuellement à l’Union Berlin et vraisemblablement décidé à retrouver la Serie A. Mais l’ancien de l’Atalanta prendrait trop de temps pour se décider et le choix pourrait donc être fait de virer sur l’international suisse de 28 ans.