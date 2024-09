Lâché par l’OM, il fait une «dépression»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Passé par l’OM, où il a joué de janvier à juin 2019, Mario Balotelli n’avait pas été conservé par le club, malgré ses 8 buts inscrits en 15 matchs. Ce qui s’est suivi d’une longue traversée du désert pour l’attaquant aujourd’hui âgé de 34 ans, qui a avoué avoir fait une dépression après son départ de Marseille.

Malgré une offre « choquante et disproportionnée de la Chine », Mario Balotelli avait rejoint l’OM libre en provenance de l’OGC Nice en janvier 2019. Auteur de six bons mois au cours desquels il inscrit 8 buts en 15 matchs, l’Italien âgé de 34 ans n’avait pas été conservé par le club marseillais.

Mercato - OM : «Avec le coeur», l’annonce de Rabiot qui ne va pas plaire au PSG https://t.co/Mos55boyeA pic.twitter.com/GL4ijTz5Mm — le10sport (@le10sport) September 21, 2024

«Je me suis senti mal, j'ai eu un début de dépression»

« Ils n'ont pas pu m'acheter et à partir de là, je me suis retrouvé sans équipe. À partir de là, je me suis senti mal, j'ai eu un début de dépression », a confié Mario Balotelli, dans des propos relayés par le Corriere della Sera, lui qui avait fini par s’engager avec Brescia après son passage à l’OM.

«J'ai commencé une série de mauvais choix»

« J'ai commencé une série de mauvais choix. J'ai décidé de venir à Brescia par amour mais je me suis trompé, l’amour et le travail ne doivent pas être associés », a ajouté Mario Balotelli.