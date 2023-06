La recrue surprise du PSG sort du silence !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé tout proche d’une arrivée au PSG qui avoisinerait les 20M€, le milieu offensif sud-coréen Kang-in Lee a enfin réagi aux spéculations. Et le joueur, sous contrat jusqu’en 2025 avec Majorque, a préféré calmer le jeu quant à sa signature probable avec le PSG cet été et laisse planer un doute.

Le mercato estival bat déjà son plein au PSG ! Les arrivées de Milan Skriniar et Marco Asensio, libres, sont déjà actées, et les transferts de Manuel Ugarte (Sporting Lisbonne, 60M€) et Kang-in Lee (Majorque, 20M€) semblent également acquis si l’on en croit les dernières tendances. Mais ce dernier a néanmoins tenu à mettre les choses au clair au sujet du PSG et de son futur.

« Je déciderai dans le futur »

Dans un entretien accordé à Naver Sports, Kang-in Lee a indiqué que malgré son avenir incertain, il n’avait encore rien signé ni avec le PSG ni avec personne d’autre : « Mon avenir ? Je ne sais pas. Nous sommes en sélection, ce n’est pas l’endroit où poser cette question. Je déciderai dans le futur, et je me concentre sur l’équipe nationale », assure le milieu offensif sud-coréen.

« Je ne sais pas si je serais transféré »