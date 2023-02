La prochaine recrue star du PSG déjà identifiée ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La tension monte autour de Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea. L’international gabonais a été retiré de la liste pour la Ligue des champions. Un terrible désaveu pour l’ancien buteur de l’ASSE, qui pourrait changer d’air lors du prochain mercato estival. A la recherche d’un numéro 9, le PSG pourrait bien se manifester dans ce dossier.

Ce n’est un secret pour personne, le PSG recherche un numéro 9 depuis de nombreux mois. Malheureusement pour le club parisien, le mercato hivernal n’a pas permis à Luis Campos de recruter un avant-centre. Mais le conseiller sportif du PSG continue à suivre plusieurs joueurs, notamment un ancien buteur de Ligue 1.





Aubameyang se dirige vers la sortie

Passé notamment par l’ASSE ou le FC Barcelone, Pierre Emerick-Aubameyang serait toujours surveillé par le PSG selon les informations de Média Foot. Lié à Chelsea jusqu’en 2024, l’international gabonais devrait prendre la porte dès le prochain mercato estival.

Divorce acté avec Aubameyang