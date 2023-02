L'OM le vire, il débloque un coup en or

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été dernier, Pablo Longoria a misé sur Chancel Mbemba pour renforcer la charnière centrale de l’OM. Un choix payant puisque le Congolais s’est imposé comme l’un des nouveaux cadres du club phocéen. Le président marseillais a donc visé juste, et il peut remercier Cédric Bakambu qui a tenu des propos élogieux à l’égard de son compatriote.

Après quatre saisons au FC Porto, Chancel Mbemba a découvert la Ligue 1 du côté de l’Olympique de Marseille l’été dernier. Le défenseur est arrivé libre, un très gros coup réalisé par Pablo Longoria puisque Mbemba est devenu depuis l’un des cadres du club phocéen. Une excellente pioche que le président de l’OM doit en partie à Cédric Bakambu.

« Pablo Longoria vient me voir et me dit : "Chancel, c’est comment ?" »

Comme l’a révélé l’ancien attaquant de l’OM dans Téléfoot , Pablo Longoria l’a consulté au sujet de son compatriote Chancel Mbemba avant de passer à l’action. « Pablo Longoria vient me voir et me dit : "Chancel, c’est comment ?" J’ai dit : "Franchement, top, c’est une personne comme ça, professionnel, lui c’est boulot, dodo, récupération". » Bakambu ne s’était pas trompé.

Bakambu ne s’est pas éternisé

Si Chancel Mbemba a donc posé ses valises à Marseille en juillet dernier, Cédric Bakambu est de son côté parti en septembre, n’entrant pas dans les plans d’Igor Tudor. L’attaquant de 31 ans évolue désormais du côté de l’Olympiakós Le Pirée, où il a inscrit 9 buts en 16 matches de championnat.