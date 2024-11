La presse italienne relance un transfert au PSG

Axel Cornic

Très peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Milan Skriniar ne semble plus avoir d’avenir au Paris Saint-Germain. Avec le mercato de janvier qui approche un départ serait dans son intérêt et si la Juventus semble avoir quelques doutes, deux nouvelles pistes pourraient s’ouvrir en Serie A pour le défenseur parisien.

L’hiver s’annonce mouvementé pour Milan Skriniar. Arrivé libre il y a un an et demi, le Slovaque a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato, sans toutefois trouver une porte de sortie au PSG. La situation semble toutefois être devenue critique, puisque Luis Enrique ne compterait plus du tout sur lui et cela s’est vu ces dernières semaines, avec seulement trois petites apparitions en Ligue 1.

Surprise, le vestiaire du PSG révèle le secret de Cristiano Ronaldo https://t.co/Dr4aTBdkze pic.twitter.com/DpXT4e3AHT — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Skriniar condamné à un départ ?

La presse italienne a récemment parlé d’un possible intérêt de la Juventus, où une place s’est libérée avec la grave blessure au genou de Bremer. Sauf qu’à Turin on aurait une idée bien claire du deal souhaité, avec un prêt de Skriniar et le PSG qui prendrait en charge une grosse partie de son salaire. Une piste pour le moment compliquée, ce qui aurait poussé les Bianconeri à s’activer sur d’autres dossiers, avec Tuttosport qui a notamment parlé de Radu Drăgușin de Tottenham ou encore Ardian Ismajli d’Empoli.

La Juve hésite, le Napoli et Milan débarquent

Pas de panique pour le PSG, puisque deux autres solutions pourraient se dessiner, toujours en Serie A. D’après les informations de Calciomercato.it, l’AC Milan ainsi que le Napoli auraient été alertés par la situation de Milan Skriniar et pourraient donc s’y intéresser de plus près d’ici le mois de janvier. A noter que le club parthénopéen possède un gros joker avec Antonio Conte, ancien mentor du défenseur central du côté de l’Inter et avec lequel il a notamment remporté le Scudetto en 2021.