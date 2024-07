La mère de Mbappé a choqué le Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Ces dernières années, le PSG a grandement traité avec Fayza Lamari concernant les contrats et diverses discussions administratives au sujet de Kylian Mbappé. La mère et représentante de l’attaquant qui s’est engagé en faveur du Real Madrid aurait surpris le club merengue dont certains dirigeants haut placés l’auraient qualifié de personne « gentille ». Et ce, alors que sa relation s’est beaucoup tendue avec le Paris Saint-Germain.

L’amour aura duré sept ans, voire un peu moins, entre Kylian Mbappé et le PSG. En effet, dès lors que le meilleur buteur de l’histoire du club parisien a pris la décision de ne pas activer la clause présente dans son ancien contrat afin de le prolonger pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2025. Le président Nasser Al-Khelaïfi avait alors publiquement menacé Kylian Mbappé d’une vente s’il campait sur ses positions et a d’ailleurs été écarté de la tournée asiatique de pré-saison du Paris Saint-Germain. Ces derniers mois, les salaires de Mbappé n’ont pas été versés au principal intéressé, y compris certaines primes. De quoi déboucher sur une guerre juridique entre les avocats de Kylian Mbappé et du PSG.

Fayza Lamari sur le PSG : «Quand on se sépare, sur le moment, on ne pense qu’au négatif»

En outre, les relations entre le clan Mbappé et les hauts représentants du Paris Saint-Germain se seraient considérablement refroidies sur la fin de l’aventure parisienne du capitaine de l’équipe de France. Et plus particulièrement avec Fayza Lamari, mère et représentante de Kylian Mbappé. Pour Le Parisien, la principale intéressée lâchait le message suivant en interview cette semaine dans le cadre de la présentation de son fils comme nouvelle star du Real Madrid en Santiago Bernabeu. « Ce qui s’est passé à Paris est comparable à une séparation. Quand on se sépare, sur le moment, on ne pense qu’au négatif. Mais notre rôle, ce n’est pas de regarder en arrière, plutôt de laisser le temps au temps pour que, très vite, Kylian ne retienne que les points positifs de cette dernière année à Paris. Et des points positifs, il y en a eu beaucoup ».

La «gentille» Fayza Lamari a surpris le Real Madrid

Mais qu’en est-il réellement ? Le comité de direction du Real Madrid partage-il le même sentiment que les décideurs du Paris Saint-Germain ? Pendant la cérémonie de présentation de Kylian Mbappé, le directeur exécutif José Angel Sanchez a permis à Fayza Lamari de faire un tour de stade au Santiago Bernabeu. The Athletic affirme que malgré sa réputation de personne difficile à gérer et dure en affaires, le Real Madrid n’a jamais cessé de traiter avec la représentante de Kylian Mbappé dans le cadre de sa venue. Certains dirigeants haut placés du champion d’Espagne confirment même au média anglais, surpris, que Fayza Lamari était une personne foncièrement gentille.