La fin du mercato approche, l'OM prépare du lourd !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille fait peau neuve, avec pas moins de sept recrues enregistrées depuis le début du mercato estival. Et la huitième devrait bientôt arriver, puisque Geronimo Rulli se rapprocherait doucement mais surement pour devenir le gardien titulaire de Roberto De Zerbi en lieu et place de Pau Lopez. Mais c’est loin d’être fini, puisque les prochaines semaines pourraient être très agitées...

L’été est très chaud à Marseille, où le nouveau projet se met peu à peu en place. Il reste toutefois encore quelques chantiers importants à régler et c’est le cas e l’attaque, orpheline d’un Pierre-Emerick Aubameyang parti en Arabie Saoudite après une seule saison passées à l’OM.

OM : «Un petit bémol» révélé pour ce transfert à Marseille https://t.co/idQ3XEwXVD pic.twitter.com/77b9dokocx — le10sport (@le10sport) August 11, 2024

Faites de la place en attaque

Pour tourner la page, les dirigeants marseillais travailleraient actuellement sur quatre dossiers bien définis, plus un autre assez secret. La Provence fait le point ce dimanche, en expliquant qu’un joueur entre Eddie Nketiah et Elye Wahi devrait débarquer pour prendre le numéro 9, alors que le dossier Youssoufa Moukoko aurait connu un ralentissement ces dernières heures à cause des réclamations du Borussia Dortmund. Ce n’est pas tout, puisque l’OM souhaiterait recruter Jonathan Rowe de Norwich au poste d’ailier gauche, tandis que la recrue mystère serait plutôt une alternative au duo Wahi-Nketiah.

Ce n’est pas fini !

Mais au sein de l’OM on ne souhaite pas s’arrêter là. D’après les informations du quotidien, le chantier marseillais est encore ouvert à quelques jours du début officiel de la nouvelle saison de Ligue 1. L’intention est évidemment de boucler entre deux et trois recrues en attaque, mais après cela d’autres secteurs pourraient également être renforcés. A noter également que les dirigeants phocéens devront à un moment sérieusement se pencher sur l’épineux dossier des départs, avec une liste d’indésirables très longue où l’on peut notamment retrouver Jordan Veretout, Samuel Gigot ou encore Chancel Mbemba.