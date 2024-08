Mercato - PSG : Un attaquant répond cash pour la succession de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En attendant l'arrivée d'un attaquant, Gonçalo Ramos assure la succession de Kylian Mbappé. Ce samedi, le buteur portugais était aux avant-postes et a même signé le seul but de son équipe face au RB Leipzig (1-1). Après le coup de sifflet final, l'attaquant est revenu sur ses sensations et sur le vide laissé par l'international français.

Le PSG va devoir apprendre à vivre sans Kylian Mbappé. Le club parisien recherche toujours un attaquant capable de le remplacer. Mais en attendant, Luis Enrique fait confiance à Randal Kolo Muani, mais aussi à Gonçalo Ramos, qui s’est illustré face au RB Leipzig ce samedi.

Ramos envoie de bons signaux

L’attaquant portugais a inscrit le seul but de son équipe (1-1). Après une première saison décevante, Gonçalo Ramos compte bien se racheter, même si la tâche s’annonce compliquée. Après la rencontre face au RB Leipzig, le buteur s’est prononcé sur sa mission de remplacer Mbappé sur le front de l’attaque.

Il est prêt à remplacer Mbappé ?

« Je veux aider avec chaque but, chaque passe décisive, en faisant les efforts. Ce n’est pas facile (de remplacer Mbappé) car c’est un super joueur. Mais la saison dernière, on a joué certains matches sans lui et tout s’était bien passé. » a confié Ramos dans des propos rapportés par L’Equipe.