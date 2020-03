Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Aubameyang aurait les idées claires pour son avenir !

Publié le 17 mars 2020 à 21h30 par La rédaction

Pierre-Emerick Aubameyang serait dans les petits papier du FC Barcelone depuis le mois de janvier et le mercato hivernal. Ses proches seraient d'ailleurs en faveur d'un départ d'Arsenal où il est contractuellement lié jusqu'à l'été 2021.

Auteur d’une grande première partie de saison avec Arsenal malgré les résultats mitigés des Gunners , Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter Londres cet été. Il ne lui restera plus qu’un an de contrat à la fin de la saison et le FC Barcelone s’est déjà montré intéressé par le Gabonais pour un prêt avec option d'achat obligatoire, comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité fin janvier. Un autre facteur pourrait aussi faire pencher la balance en faveur d’un départ de l'ancien buteur de l'ASSE, à savoir la position de sa famille sur la question.

Une branche de sa famille en faveur d'un départ ?