L’OM s’est raté avec De Zerbi !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

Déjà annoncé dans le viseur de l’OM l’hiver dernier, Roberto De Zerbi a finalement été nommé au poste d’entraîneur cet été. L’ancien coach de Brighton, ravi de ce nouveau challenge, a d’ailleurs confirmé les négociations avec Pablo Longoria par le passé, mais l’OM avait raté le coche à cette époque.

Mardi après-midi, Roberto De Zerbi a été présenté en conférence de presse, et le nouvel entraîneur de l’OM a donc profité de l’occasion pour évoquer ses grands projets au sein du club phocéen. Mais De Zerbi a également lâche une grosse confidence sur ses contacts avec l’OM, qui remontent à assez longtemps.

« Une discussion qui n’avait pas abouti »

En effet, alors qu’il était venu affronter l’OM en décembre dernier lorsqu’il entraînait Brighton, De Zerbi confirme avoir négocié à cette époque avec Pablo Longoria, mais les échanges n’avaient rien donné : « Il a eu deux motivations. Premièrement, le sérieux de Pablo Longoria et Mehdi Benatia. L'OM, c'est l'OM ! Je l'avais dit quand j'étais venu avec Brighton, il y avait déjà eu une discussion qui n'avait pas abouti », explique-t-il.

« J’espère être apprécié »

Maintenant qu’il a enfin pu trouver un terrain d’entente avec l’OM, De Zerbi espère réussir sa mission avec succès : « J'attends des émotions, ce n'est pas qu'un travail. Je suis né supporter et quand on est né supporter, on ne l'oublie jamais. J'espère être apprécié ici, comme personne et comme professionnel », poursuit l’entraîneur italien.