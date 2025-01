«J’ai failli signer» : Un loupé du PSG révélé en direct

Axel Cornic

Au fil de son histoire, le Paris Saint-Germain a pu compter sur des nombreux joueurs argentins, de Carlos Bianchi à Lionel Messi, en passant évidemment par Juan Pablo Sorin ou encore Javier Pastore. Mais la liste aurait pu être plus longue, puisque dans un live sur Twitch un Champion du monde 2022 a avoué être passé tout proche d’un transfert au PSG.

Le mercato bat son plein et le PSG est sur le point de signer le premier très gros coup, avec le transfert de Khvicha Kvaratskhelia qui devrait se confirmer dans les prochaines heures. Une arrivée de Serie A et plus précisément du Napoli qui rappellent d’autres deals de QSI...

Paulo Dybala au PSG ?

Le championnat italien est en effet le terrain de chasse préféré du PSG, avec notamment Zlatan Ibrahimovic ou Thiago Silva. Mais certaines pistes ne se sont pas concrétisées, comme l’a voué tout récemment un certain Paulo Dybala. « Dans le passé, j’ai été très proche de réaliser deux transferts, j'ai failli signer au Paris Saint-Germain notamment » a expliqué sur Twitch l’ancien de la Juventus, qui porte désormais les couleurs de l’AS Roma.

Une occasion pourrait bientôt se présenter !

Au fil des dernières années, son nom a régulièrement été lié au PSG et cela a même été le cas tout récemment, lors de la blessure de Gonçalo Ramos en début de saison. A noter que le contrat qui le lie à l’AS Roma se termine dans seulement quelques mois et la presse italienne laisse entendre qu’une prolongation est assez improbable pour le moment. A Paris on pourrait peut-être penser à Paulo Dybala, qui à 31 reste un profil intéressant... surtout pour 0€ !