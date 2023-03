Incroyable, c’est reparti entre Kylian Mbappé et le Real Madrid

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé fait à nouveau parler de lui pour son avenir, et la presse étrangère en a rajouté une couche ce vendredi, révélant l’existence de contacts entre l’entourage du Français et le Real Madrid depuis la prolongation de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

La nouvelle élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, la cinquième en sept participations, va-t-elle rebattre les cartes pour l’avenir de Kylian Mbappé ? Le principal intéressé est en tout cas resté mystérieux sur la question après la défaite parisienne sur la pelouse du Bayern Munich. « Je ne sais pas. Pour le moment, je ne parle que de cette saison. Rien d’autre ne m’importe , a réagi le numéro 7 du PSG en zone mixte. On a perdu contre une grande équipe. Désormais, on n’a plus que le championnat. J’espère qu’on va le gagner. On verra. Ce qui m’importe, c’est de gagner le championnat. Pour le reste, on verra. » En Espagne, la situation de Kylian Mbappé fait en tout cas parler, alors que l’international français entrera dans sa dernière année de contrat s’il décide de ne pas utiliser l’option présente dans son bail pour prolonger d’une saison supplémentaire.

Des échanges entre le camp Mbappé et le Real Madrid

Ainsi, Marca révèle ce vendredi l’existence d’échanges entre le clan Mbappé et le Real Madrid. Les premiers contacts remonteraient à l’été dernier, lorsque l’entourage de l’international français aurait garanti aux Merengue que le principal intéressé regrettait son choix. Les contacts se seraient alors poursuivis durant les mois qui ont suivi, permettant au camp tricolore de prendre la température auprès du Real Madrid concernant un transfert à l’avenir. Opération à laquelle Florentino Pérez ne dirait toujours pas non, bien que le président merengue attend des garanties solides de la part de Kylian Mbappé après sa décision de renouveler son bail à la surprise générale.

Ça aurait bougé depuis la Coupe du monde