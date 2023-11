Il signe au RC Lens et se lâche sur son transfert

Thibault Morlain

Doublure de Brice Samba dans les buts du RC Lens, Jean-Louis Leca s'est engagé avec les Sang et Or, débarquant d'Ajaccio. Il a alors retrouvé le nord de la France après une précédente aventure à Valenciennes. Leca s'est ainsi engagé avec Lens et selon les dires du principal intéressé, il n'a pas trop hésité pour signer son contrat.

Passé par Bastia et Ajaccio, Jean-Louis Leca connait également bien le nord de la France. Gardien de Valenciennes de 2008 à 2013, il est depuis 2018 un joueur du RC Lens. Sous le maillot des Sang et Or, le joueur de 38 ans savoure ses derniers instants en tant que joueur professionnel, un club où il a tout de suite vu le potentiel...

Il quitte le RC Lens et déballe tout sur son transfert https://t.co/FHL218dXAY pic.twitter.com/hAdZP7P185 — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

« Un oui de suite »

C'est lors d'un entretien pour La Voix du Nord que Jean-Louis Leca est revenu sur son transfert au RC Lens. « Quand Lens est arrivé, ça a été un oui de suite, il n'y a même pas eu de réflexion. Et pourtant j'ai eu des gens de mon entourage qui m'ont dit : "Jean, ils sont en L2, il y a des clubs de L1". Je savais qu'on pouvais remonter et mettre le club entre la 7ème et la 12ème place si on travaillait bien », a-t-il confié.

« Je sais qu'on peut faire de grandes choses »