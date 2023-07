Il signe au PSG, un incroyable clash éclate

Thibault Morlain

Avec Lucas Hernandez, le PSG a officialisé sa 5ème recrue de l'été. Très actif sur ce marché des transferts, le club de la capitale a donc engagé le défenseur français, qui arrive du Bayern Munich. Lucas Hernandez quitte ainsi la Bavière après 4 ans et s'il était visiblement touché au moment de faire ses valises, cela n'a pas manqué de déclencher une polémique. Explications.

Recruté pour 80M€ par le Bayern Munich en 2019, Lucas Hernandez a décidé de relever un nouveau défi. Ces dernières semaines, il était alors annoncé que le Français était la priorité du PSG, où le défenseur central avait visiblement très envie de jouer. Et après de longues négociations, un accord a fini par être trouvé entre les deux clubs, moyennant 45M€.

« J’ai le coeur serré en vous annonçant mon départ du club »

Fini donc le Bayern Munich pour Lucas Hernandez, où il a évolué 4 ans. Et c'est avec une certaine tristesse qu'il a fait ses adieux au club bavarois, postant sur ses réseaux sociaux : « Chers supporters du Bayern Munich. Aujourd’hui, j’ai le coeur serré en vous annonçant mon départ du club. Après une longue réflexion, j’ai décidé de relever de nouveaux défis. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers vous tous pour votre soutien indéfectible tout au long de mon parcours ici. Les moments partagés resteront à jamais gravés dans ma mémoire, tout comme les trophées remportés, notamment la Ligue des Champions, que je rêvais de gagner. Je souhaite remercier chaleureusement mes coéquipiers, l’encadrement technique et tout le personnel du club ainsi que les dirigeants et les entraîneurs du Bayern Munich pour leur confiance et leur soutien inconditionnel dans chacun des moments ».

« Je ne crois pas un mot de ce que tu dis »