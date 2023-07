Mercato : Un double verdict tombe pour le PSG !

Thomas Bourseau

Arsenal a été proche de briser l’hégémonie de Manchester City en Premier League, mais a raté sa fin de saison, permettant aux Skyblues de réaliser un triplé historique. Deux talents des Gunners, en les personnes de William Saliba et de Martin Odegaard, auraient tapé dans l’oeil du PSG. Ce serait déjà terminé.

Depuis le début du mercato estival, le PSG a déjà officialisé les arrivées de six recrues, en comprenant celle de Luis Enrique en tant qu’entraîneur. Lucas Hernandez, Marco Asensio, Milan Skriniar et d’autres ont déposé leurs valises à Paris, en attendant Bernardo Silva ? Le chouchou de Pep Guardiola à Manchester City est la priorité estivale du PSG comme le10sport.com vous le soulignait au début du mois de juin.

Le PSG a tenté de piocher à Arsenal

Pour autant, le PSG aurait tenté deux coups plutôt audacieux du côté… d’Arsenal. Le premier étant William Saliba. Comme le journaliste Ben Jacobs le confiait ces derniers mois pour The Football Terrace, le plan de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG aurait été d’attirer l’ancien joueur de l’OM qui brille à Arsenal. Néanmoins, William Saliba a prolongé son contrat chez les Gunners la semaine dernière et ce, jusqu’en juin 2027. Après avoir prolongé, l’international français a tenu le discours suivant : « Le nord de Londres n’était qu’un endroit sur une carte lorsque j’étais petit. Oui, mon équipe était là, mais je n’aurais jamais imaginé à quel point je me sentirais comme à la maison ». Premier échec pour le PSG, qui était courant d’avance selon le journaliste Chris Wheatley qui confie que rester à Londres était la priorité absolue de Saliba. Un autre échec se profile.

Le PSG s’est planté avec Saliba, même résultat pour Odegaard ?