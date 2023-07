L’ASSE boucle un transfert, il dit tout

Arnaud De Kanel

L'ASSE tient le remplaçant de Jean-Philippe Krasso ! Ce lundi, le club stéphanois a présenté Ibrahim Sissoko à la presse. Le nouvel attaquant des Verts a donné les raisons qui l'ont poussé à rallier le Forez en conférence de presse.

La page Jean-Philippe Krasso est définitivement tournée pour l'ASSE. Libre de tout contrat, Ibrahim Sissoko vient remplacer l'attaquant ivoirien pour les trois prochaines saisons. Ce lundi, il a effectué son premier entrainement avec ses nouveaux coéquipiers. Le nouvel attaquant de l'ASSE s'est également présenté en conférence de presse pour évoquer son transfert.

«Le projet m’a plu»

« Nous étions déjà en contact l’an dernier, je savais donc où j’allais mettre les pieds. Le projet m’a plu et j’ai eu envie de venir apporter ma pierre à l’édifice », a reconnu Ibrahim Sissoko devant les journalistes. Il avait failli signer pour l'ASSE l'été dernier mais le transfert avait capoté.

«C’était un rendez-vous manqué»