Il signe à l’OM et se lâche sur la révolution de Gattuso

Arrivé cet été à l'OM, Amir Murillo était présent en conférence de presse juste avant de défier Brighton en Ligue Europa. Le latéral droit a eu l'occasion de revenir sur ses premiers pas en France. L'international panaméen est ravi de pouvoir évoluer sous les ordres de Gennaro Gattuso, qui a décidé de le faire monter d'un cran dans son 3-5-2.

A la recherche d'une doublure à Jonathan Clauss, l'OM a tenté le pari Amir Murillo. Sous contrat avec Anderlecht la saison dernière, l'international panaméen est ravi d'évoluer sous les couleurs marseillaises cette saison, et plus spécialement sous les ordres de Gennaro Gattuso.

Murillo s'enflamme après son transfert à l'OM

« La motivation de jouer pour l’OM est énorme et en plus sous les ordres d’un coach qui me fait confiance comme Gattuso » a confié Murillo en conférence de presse. Le joueur de 27 ans en a profité pour se prononcer sur le changement de système opéré par Gattuso.

« Jouer dans une défense à cinq me donne plus de possibilités »