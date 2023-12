«J’avais un peu mal au cœur», il balance sur son transfert à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2006, l'OM signait Djibril Cissé, qui sortait de plusieurs années à Liverpool. Mis de côté par Rafael Benitez en Angleterre, l'international français n'avait pas hésité à se relancer à Marseille. Mais l'ancien joueur le reconnait, l'éloignement avec sa famille, restée en Angleterre, a été un déchirement. Aujourd'hui retraité, il raconte cette signature.

Le transfert avait fait grand bruit à Marseille et avait même eu le droit à une scène dans la saga Taxi. Vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool en 2005, Djibril Cissé s'engageait avec l'OM durant l'été 2006. En manque de temps de jeu en Premier League sous les ordres de Rafael Benitez, l'international français avait pris la décision de retourner en France, deux ans après son départ de l'AJ Auxerre. Aujourd'hui retraité, Djibril Cissé reconnait que sa signature à l'OM représente l'un des plus beaux souvenirs de sa carrière.

Révolution à l’OM, c’est validé ! https://t.co/ZV2GWQb3ZU pic.twitter.com/VYvjW18dkP — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

« Mon meilleur souvenir à l’OM ? Ma signature »

« Mon meilleur souvenir à l’OM ? Lorsque j’ai appris que j’allais signer. J’étais chez moi en Angleterre. Ce n’était pas facile parce que j’apprends que Benitez change de plans et me demande de trouver un club. Et lorsque j’apprends que ce club est l’OM, ça s’est fait très vite » a confié Cissé lors d'un entretien accordé au Phocéen. Mais le joueur avait dû faire quelques sacrifices pour rejoindre l'OM, notamment sur le plan familial.

« J’avais un peu mal au cœur parce que mes enfants restaient en Angleterre »