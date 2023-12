Grand retour au PSG, «il m’a fait une promesse»

Axel Cornic

Véritable révélation sur le banc de Bologna, Thiago Motta commence à avoir la cote et les plus grands clubs d’Europe s’intéresseraient à lui. C’est le cas du Paris Saint-Germain, où il a joué et fait ses premiers pas d’entraineur et où il pourrait bien avoir son premier gros projet, puisque le président Nasser Al-Khelaïfi rêverait de lui confier les rênes de l’équipe.

Star du premier cycle gagnant du PSG, Thiago Motta est l’une des grandes surprises de la Serie A depuis un an. Son Bologna séduit et ses talents d’entraineur sont unanimement salués par les observateurs du championnat italien, avec une incroyable 5e place. Pas étonnant donc de commencer à le voir dans le viseur des grandes écuries européennes...

Motta, le PSG dans le destin ?

Au PSG, on penserait à lui depuis quelques temps déjà. Le président Nasser Al-Khelaïfi aurait en effet continué à suivre Thiago Motta depuis sa retraite en 2018. Après des courts passages à La Spezia et à Genoa il est à sa première grande expérience et s’il semblait encore un peu trop tendre pour remplacer Christophe Galtier cet été, il pourrait bien avoir le profil parfait pour prendre la succession de Luis Enrique dans un avenir proche.

« Il m’a fait la promesse qu'avant de mourir, je le verrai diriger une équipe qui joue la Ligue des Champions »