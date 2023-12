Fiasco au PSG, le feuilleton Mbappé relancé ?

Pierrick Levallet

Le PSG est à quelques heures d’un tournant de sa saison. Deuxième de son groupe de la Ligue des champions, le club de la capitale joue sa qualification sur la pelouse du Borussia Dortmund ce mercredi soir. Une victoire est presque impérative pour poursuivre l’aventure dans la compétition, les hommes de Luis Enrique n’ont pas le droit au moindre faux pas.

Le PSG joue gros contre Dortmund

Privé d’Ousmane Dembélé, suspendu, le PSG va devoir sortir le grand jeu. Leader du groupe, le Borussia Dortmund entend prendre sa revanche après sa défaite au Parc des Princes (2-0). La formation parisienne joue très gros ce mercredi. Un mauvais résultat pourrait notamment relancer le feuilleton Kylian Mbappé.

L'avenir de Mbappé conditionné à la Ligue des champions ?