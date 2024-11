Il signe à l’OM et prend sa revanche !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé au poste de conseiller sportif de l’OM en novembre 2023, Medhi Benatia a donc fait son retour aux sources, lui qui avait été formé au sein du club phocéen. Et alors qu’il regrette amèrement de ne pas avoir percé à cette époque avec l’OM, Benatia vit donc cette nouvelle expérience de dirigeant comme une belle revanche.

Avant de porter les couleurs de la Juventus Turin et du Bayern Munich au sommet de sa carrière, Medhi Benatia avait été formé à l’OM ! Mais l’ancien défenseur central marocain n’a jamais réussi à percer avec le groupe professionnel à l’époque, partant libre à Clermont en 2008. Et alors qu’il occupe désormais un rôle majeur à l’OM en tant que conseiller sportif, Benatia savoure cette belle revanche.

« Une plaie ouverte... »

Interrogé sur RMC Sport mardi, le dirigeant de l’OM s’est livré sur ce challenge, non sans une certaine émotion : « Le management m'a toujours intéressé. Quand j'ai eu Pablo qui m'a sollicité, à ce moment-là, j'aurais pu accepter que Marseille. J'ai fait ma formation à l'OM, ma maman habite encore là-bas. J'ai la famille. J'aurais tellement aimé jouer un match, ne serait-ce qu'en Ligue 1, au Vélodrome. Je n'ai pas eu cette chance. Ça a été une plaie ouverte de ne pas jouer au Vélodrome. J'ai été ramasseur de balle, je sais ce que c'est », confie Medhi Benatia.

Benatia tout de suite attiré par un retour à l’OM

« Pablo est un grand professionnel, ça me tentait de travailler avec ce genre de personne. Il me disait que cette année était compliquée (en 2023-2024), il faut finir le mieux possible et repartir sur des bases solides. Ça m'a tenté », poursuit l’ancien défenseur central. Une belle revanche.