Il se lâche sur son mercato mouvementé à l'OM

Thibault Morlain

Aujourd'hui à l'OM et sous contrat jusqu'en 2026, Leonardo Balerdi aurait toutefois pu connaitre une trajectoire différente ces derniers mois. En effet, il a vivement été question d'un possible départ de l'Argentin. Courtisé par différents clubs en Europe, Balerdi est finalement toujours à l'OM et pour cause, il a refusé de s'en aller.

A 24 ans, Leonardo Balerdi a connu des moments difficiles à l'OM, mais ce n'est pas pour autant qu'il a baissé les bras. L'Argentin travaille fort et joue régulièrement avec le club phocéen. Balerdi a envie de réussir à l'OM et cela n'a notamment poussé à refuser certains transferts lors des derniers mois...

OM : Une fake news est dénoncée pour ce transfert https://t.co/L5sO4MwDcY pic.twitter.com/kNGu6vd2D0 — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

« Bologne avait voulu me recruter »

Pour La Provence , Leonardo Balerdi est ainsi revenu sur les coulisses de son mercato. Le joueur de l'OM raconte alors : « Le jour où j'aurais pu quitter l'OM ? Bologne avait voulu me recruter, mais je n'étais pas dans ma meilleure phase ici (été 2022). Le plus facile aurait été de quitter l'OM pour recommencer une histoire à zéro, mais je voulais renverser la situation. J'aimerais laisser une bonne image de moi ici. Hormis cela, j'avais de toute façon très envie de rester ».

« J'ai refusé leur offre »