Il rêve du PSG, le clan Mbappé met un énorme stop

Axel Cornic

Le mercato estival bat son plein et le Paris Saint-Germain enchaine les annonces officielles, avec Manuel Ugarte qui est la dernière recrue en date. Mais les Parisiens pourraient bien se servir en Ligue 1, puisque cela fait plusieurs mois déjà que Luis Campos semble tourner autour de Rayan Cherki. Mais la situation du jeune talent de l’Olympique Lyonnais semble être compromis, à cause des récents évènements autour de Kylian Mbappé.

Voilà plusieurs années déjà que Rayan Cherki fait parler de lui et cette saison, il a enfin pu s’exprimer avec continuité à l’OL, son club formateur. Mais il pourrait bien ne pas faire long feu sur les rives du Rhône, puisque son nom est régulièrement annoncé du côté du PSG depuis l’hiver dernier. Il faut dire qu’après Marco Asensio, il pourrait être un ajout intéressant pour l’attaque parisienne.

Cherki veut rejoindre le PSG, mais...

D’après les informations de Sports Zone , Cherki souhaiterait rejoindre le PSG en ce mercato estival, où il retrouverait un Kylian Mbappé duquel il est très proche. Il n’y a d’ailleurs pas que des liens d’amitié, puisque l’entourage de la star du PSG aurait décidé de gérer la carrière du prodige lyonnais ! Et justement, les tensions nées avec son possible départ en juin 2024 semblent avoir eu un impact direct sur le possible transfert de Rayan Cherki.

L’OL veut le garder une saison de plus