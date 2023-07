PSG : Incroyable, la guerre est déclarée pour ce transfert

Baptiste Berkowicz

Tout juste revenu au PSG après un prêt décevant à la Juventus la saison dernière, Leandro Paredes est déjà poussé vers la sortie par les dirigeants parisiens. Alors que Galatasaray se montre pressant, son rival, Fenerbahce, compte bien entrer dans la danse pour s'attacher les services du milieu de terrain argentin.

Luis Campos se sait attendu lors de ce mercato estival. Le conseiller du PSG doit trouver des portes de sorties aux joueurs qui ne rentrent pas dans les plans du club de la capitale. Leandro Paredes en fait notamment partie.

Galatasaray fait le forcing

Alors que le club turc a essuyé un refus suite à sa proposition à hauteur de 3,5M€ formulée au PSG pour Leandro Paredes, Galatasaray entend bien faire le forcing. D'après les informations de Milliyet , Galatasaray a reformulé une offre supérieure à la précédente afin de convaincre les dirigeants parisiens. Avec la blessure de Lucas Torreira, les Turcs font du récent champion du monde argentin leur objectif.

Fenerbahce prêt à entrer dans la course