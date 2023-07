Mercato : Incroyable, le PSG dégaine pour le nouveau Messi

Baptiste Berkowicz

Luis Campos est connu pour être capable de dénicher de véritables pépites. Depuis son arrivée au PSG, le conseiller sportif n'a pas encore montrer ses qualités dans ce domaine. Estevao, plus connu sous le nom de Messinho, affole le Brésil à seulement 16 ans. Ses similitudes avec Lionel Messi, qui lui valent ce surnom, ont permis à son club de Palmeiras de se voir offrir 35M€ par le club parisien. Offre jugée insuffisante.

Le PSG pense à demain. En recherche active pour renforcer l'effectif, les dirigeants du club de la capitale n'oublient pas de superviser les jeunes pépites aux quatre coins du monde qui pourraient exploser dans les prochains mois. En ce sens, les Parisiens ont dégainé pour Estevao, 16 ans, qui affole le Brésil.

Le PSG a proposé 35M€

Le marché des joueurs brésiliens ne laisse pas insensible le PSG. Lucas Moura, à l'époque à Sao Paulo, avait rejoint les rangs du club de la capitale en 2013. Les dirigeants parisiens entendent bien renouveler ce type de transferts. D'après les informations de AS, Estevao, plus connu sous le nom de Messinho, a fait l'objet d'une offre de 35M€ de la part du PSG. Un montant qui rappelle celui d'Endrick lors de son transfert au Real Madrid.

Palmeiras veut en faire la plus grosse vente de son histoire